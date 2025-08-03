بسمة وهبة تكشف خطة "أورورا" لتهجير غزة

كتب- حسن مرسي:

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن هناك خطة أمريكية تُعرف باسم "أورورا"، تُديرها شركة بوسطن كونسلتنج جروب، تهدف إلى تهجير جماعي لسكان قطاع غزة وتجويعهم لتسهيل تحويل المنطقة إلى "ريفييرا إسرائيلية"، مشيرة إلى أن هذه الخطة تُنفذ بإشراف ضابط سابق وتمويلات ضخمة.

وأضافت في مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام أن التكلفة المبدئية لدعم الفلسطينيين قُدرت بخمسة مليارات دولار، لكن تم تقليصها إلى النصف من خلال سياسة التجويع الممنهج لتقليل تكاليف إعادة إعمار القطاع.

وأوضحت وهبة أن هذه الخطة تُعد جزءًا من مؤامرة أوسع تستهدف زعزعة استقرار مصر، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف بحزم ضد هذا المخطط، مما يفسر الهجمات الممنهجة على مصر وسفاراتها.

وتابعت أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة، حيث يضطر الصحفيون لبيع أدواتهم مثل الكاميرات لشراء الطعام، يعكس خطورة هذه السياسة التي تمنع دخول المساعدات عبر المعابر.

وأشارت إلى فيديو حصري أرسله لها الصحفي الفلسطيني بشير أبو الشعر، الذي أعلن استبدال كاميرته بشوال دقيق لإنقاذ أطفاله من الجوع، مؤكدة أن هذا المشهد يكشف وحشية سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن هذا الفيديو، الذي يُظهر معاناة الصحفيين والشعب الفلسطيني، هو بمثابة قطع البازل التي تجمعت لتكشف الحقيقة الكاملة عن هذه الخطة.

وأضافت وهبة أن الصحفي أبو الشعر وجه رسالة إلى العالم عبرها، طالبا إيصال صوت الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة، مشيدًا بالدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة على أن مصر ستبقى صامدة في وجه هذه المؤامرة، داعية إلى الضغط الدولي لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لإنقاذ أهالي غزة من الكارثة الإنسانية.