"الزراعة": ضبط مخزنين للأعلاف المغشوشة في سوهاج

كتب- عمرو صالح:

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، حملة تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمكافحة تداول الأعلاف المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على مواصلة جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية فى منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها الغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئ التى تقوم بها لجان دورية متعاقبة مشكلة من الجهات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكافة الجهات الرقابية ذات الصلة.

وفي سياق متصل اسفرت الحملة، عن مداهمة مخزنين يقومان بخلط نخالة القمح (الردة) مع السرسة، الأمر الذي يضر بالثروة الحيوانية والداجنة، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات شملت: 94 شيكارة نخالة بوزن حوالي 4 أطنان، 42 شيكارة سرسة ونخالة قمح مجهولة المصدر بوزن حوالي 1 طن، فضلا عن كمية من الشكاير الفارغة جاهزة للتعبئة عليها بيانات شركات مسجلة.

وشملت المضبوطات كمية من الكروت مدون عليها بيانات لشركات مختلفة وتاريخ إنتاج حديث، و 1 طن من نخالة القمح المخلوطة مع سرسة الأرز جاهزة للتعبئة، كذلك ماكينة لخياطة الشكاير وميزان ديجيتال، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته أهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك من قبل وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لأية شكاوى أو استفسارات على أرقام (0220541463 / 0220541464).

وأكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جملة ما يتم ضبطه من مخالفات تتعلق بصناعة وتداول الأعلاف وما يعلن عنه هو نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى نصف فى المائة من جملة ما يتم تصنيعه وتداوله من أعلاف مطابقة للمواصفات والجودة، حيث يتم منع تداول اي أعلاف غير مطابقة فى الأسواق، كما تتوالى الحملات من أجل ضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي للحيوان والدواجن، وخاصة في ظل النهضة الغير مسبوقة للثروة الحيوانية والداجنة التي تشهدها الظروف الراهنة وما تقدمه الدولة من كافة أوجه الدعم.

اقرأ أيضًا:

هل يشهد "سبتمبر" موجات شديدة الحرارة؟.. الأرصاد توضح

معايير جديدة من الصحة للقطاع الخاص بشأن الولادة الطبيعية والقيصرية

"أنا من جبهة المعارضة".. الجلاد يكشف كواليس استبعاد "مستقبل وطن" لبعض مرشحيه في انتخابات الشيوخ