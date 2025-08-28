كتب- حسن مرسي:

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تقدمًا ملحوظًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة مع وزير الخارجية القطري ركز على تعزيز هذه العلاقات.

خلال حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد العاطي أن العلاقات السياسية بين البلدين تتسم بالتنسيق العالي، بينما يتم العمل حاليًا على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أعلى.

وأضاف أن الميزان التجاري بين مصر وقطر شهد زيادة كبيرة بنسبة 44% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية.

وتابع عبد العاطي مشيرًا إلى أن اللجنة العليا ناقشت تنفيذ حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة.

وأكد أن هذه الحزمة تشمل مجموعة من المشروعات الكبرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة في احتفالية رسمية بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وأشار عبد العاطي إلى أن أعمال اللجنة العليا تمثل تجسيدًا عمليًا للرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأوضح السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هذه الخطوات ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية، مما يعزز مكانة مصر وقطر كشريكين رئيسيين في المنطقة.