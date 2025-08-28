كتب- محمد أبو بكر:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، عن تفاصيل من داخل اجتماعات حزب مستقبل وطن بشأن أسباب استبعاد بعض الوجوه من الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد:« سأقول قول كلامًا من داخل اجتماعات حزب مستقبل وطن، مش عيب.. في أسباب حقيقية لخروج بعض الوجوه من انتخابات مجلس الشيوخ من مستقبل وطن، بعضهم سيأتي في النواب، ومع ذلك النواب هيحصل فيه تغيير أيضًا، وكونه ما يترشحش في الشيوخ وهيجي في النواب، فذلك تغيير أيضًا، وفي ناس تانية مش هتكون موجودة، مش هتشتغل سياسة تاني، وده معناه إن في تقييم، وده شأن الحزب الداخلي، في تقييم وفي تقارير وفي أداء وفي جلسات وفي مضابط، والأهم من كده الممارسة الشخصية خلال الخمس سنين.. أنت كنت عامل إزاي؟ أي حزب بيعمل كده، ولو ما عملش كده يبقى الغلط، وتبقى مشكلة وكارثة».

وأضاف، مجدي الجلاد، خلال حلقة في برنامج الطريق إلى البرلمان الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي :«البعض قال: مستقبل وطن هيغير.. طب ما هو لازم يغير، وفي كل انتخابات لازم يغير.. ليه؟ أنا لا أدافع عن حزب مستقبل وطن، وأنا مش منتمٍ لأي حزب، وأنا من جبهة المعارضة، ولكن أنا بحلل مستقبل وطن لأنه موجود، في ناس ما تواجدتش في الشارع خالص، نواب، والناخب أو المواطن ما شافهمش».

وتابع: «دي مفاجأة صادمة: بعض النواب اللي هم أعضاء الشيوخ ما كانش عندهم مكتب لخدمة المواطنين على مدى خمس سنين، ما كانش عندهم مكتب يتلقى فيه طلبات الناس: كوبري، طريق، صرف صحي، حالة مرضية، وظيفة.. جزء من مهمة البرلمان – طبقًا لواقعنا السياسي والشعبي – التشريع والرقابة وخدمة المواطن، وده قدرنا في ظل غياب المحليات وبقالنا سنين طويلة معندناش محليات وكانت بتقوم بدا، فاللي ما كانش عنده مكتب وما خدمش الناس كان لازم يُستبعد».

واستكمل:«هل كل النواب أداؤهم واحد؟ في الجيد وفي الضعيف، وفي ناس استخدموا نفوذهم وحققوا مكاسب، وده وارد، بيحصل هنا وفي أي مكان في العالم، ولكن لو ما طهرتش نفسك وغيرت هتفقد كل حاجة، والنواب اللي أخدوا الكارنيه وحطوه في جيبهم واستفادوا من المميزات والحصانة، والمواطن دا مع السلامة، فده لازم يُستبعد، وفي كتير تم استبعادهم، وده اللي حصل بالفعل، وفي ناس راحوا النواب، في ناس مش هيشتغلوا سياسة تاني، وفي ناس هيفضلوا في التنظيم كقيادات أو أمانات محافظات، لكن مش هيترشحوا».

