مرتبك بالدولار.. فرص عمل جديدة في لبنان الحديثة| التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في مطاحن لبنان الحديثة، وذلك في تخصصي الطحن والصيانة الميكانيكية، من خلال عقود عمل مدتها عام واحد قابلة للتجديد.

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل:

طحان ماهر بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ومراقبة آلات الطحن وضبط الجودة وفحص المعدات وصيانتها.

ميكانيكي مطحنة بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المعدات الميكانيكية، وتشخيص الأعطال، وتنفيذ الإصلاحات، مع القدرة على قراءة الكتيبات الفنية والمخططات.

الشروط والمزايا

وأوضحت الوزارة أن الشروط العامة للتقديم تتضمن أن يكون سن المتقدم من 30 إلى 45 عامًا، مع التمتع بلياقة بدنية جيدة، ومهارة يدوية عالية، والقدرة على العمل ضمن فريق، إضافة إلى الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة.

أما المزايا التي يحصل عليها المتعاقدون فتشمل:

راتب شهري قدره 500 دولار أمريكي "يعادل 24 ألف جنيه".

سكن مجهز ومكيف مع توفير الكهرباء والإنترنت.

بوليصة تأمين شامل.

تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا.

جهود الوزارة لحماية العمالة بالخارج

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير وظائف لائقة للشباب المصري بالخارج، وضمان حقوقهم عبر عقود رسمية تكفل الحماية القانونية وكافة المزايا.

ودعا جبران الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.. اضغط هنا

متابعة مراحل التقديم

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد بدقة، لضمان توفير فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والخبرة المهنية، وتكفل للمواطنين أفضل سبل الرعاية والحماية أثناء عملهم بالخارج.