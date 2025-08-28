كتب- محمد نصار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على إطلاق اسم المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة حسين سالم الشهيرة بشيخة المجاهدين وابنة قبيلة الريشات بشمال سيناء على شارع المنطقة الاستثمارية للضغط العالي بحي المعادي.

جاء القرار تقديرًا لدورها الوطني ومكانتها بين رموز الكفاح الوطني.

كما تمت الموافقة على تغيير اسم مدرسة البنك الوطني للتنمية بحي النزهة ليصبح اسمها الجديد مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامي.

