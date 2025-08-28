كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن درجات الحرارة ستكون في إطار المعدلات الصيفية المعتادة دون موجات شديدة الحرارة كالتي شهدتها البلاد في يوليو وأغسطس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل اليوم الخميس 34 درجة مئوية، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الجو من درجتين إلى أربع درجات.

وأضافت أن الطقس سيكون حار رطب نهارًا على محافظات الشمال، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة رطبة ليلًا، مع فرص لنشاط الرياح ليلًا ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أن قيم درجات الحرارة ستتراوح بين 34 و36 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، مع بعض الارتفاعات المؤقتة في بعض الأيام، لكنها لا ترقى إلى مستوى الموجات شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأوضحت "غانم"، أن حالة الطقس تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادي الجديد، بدءًا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، مشيرة إلى أن هذه السحب الرعدية قد تتسبب في نشاط رياح هابطة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق الحدودية.

كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة متقطعة على بعض السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط غدًا الخميس.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية غدًا الخميس على غرب البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، إلى جانب نشاط الرياح على شواطئ الإسكندرية، مطروح، بلطيم والعلمين، وتشهد منطقة خليج السويس اضطرابًا بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار.

وبينت الدكتورة منار غانم، أن الشبورة المائية بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا ستظل ظاهرة مسيطرة طوال الأسبوع على حالة الطقس.

