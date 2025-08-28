وزير العمل يزور الإسكندرية لمتابعة برامج التدريب والعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، محمد جبران، وزير العمل، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة رسمية تشمل عددًا من الفعاليات والأنشطة الميدانية.

وتتضمن الزيارة تفقد مواقع إنتاجية ودورات تدريبية للعمال، بالإضافة إلى المشاركة في ندوة تثقيفية مخصصة للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025، المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وخلال اللقاء، بحث الوزير مع المحافظ عددًا من القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب آليات دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز فرص دمج ذوي الهمم في سوق العمل، في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأكد محافظ الإسكندرية، أهمية استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية، خاصة لفئة الشباب.

وأضاف أن المحافظة على استعداد كامل لدعم المبادرات التي تسهم في تمكين الكوادر المدربة للمشاركة الفاعلة في التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والمحافظات لدعم سوق العمل، ورفع كفاءة القوى العاملة، مع التأكيد على أن التدريب والتأهيل يمثلان الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مهني مستدام قادر على مواكبة تطورات السوقين المحلي والدولي.