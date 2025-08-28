كارت جديد لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. ما مميزاته؟
كتب- محمد صلاح:
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، كارت جديد لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لتسهيل عملية شحن العداد.
وذكرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض المميزات الخاصة بالكارت الجديد هي:
- سرعة عالية في نقل بيانات الشحن للعداد، إذ يضمن انتقال البيانات بين الكارت والعداد بسرعة ودقة.
- إمكانية الشحن من جميع فروع الشركة: الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد، مما يعني أنه يمكن شحنه بسهولة من أي فرع تابع لنطاق شركة التوزيع المتعاقد معها.
- دعم تقنية NFC المطورة: يسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى.
- التكامل مع جميع تطبيقات الشحن: الكارت يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر وخيارات متنوعة لإعادة الشحن.
- أمان أعلى للبيانات: الكارت مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك من أي تلاعب أو فقدان.
مميزات العداد مسبوق الدفع:
- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.
- سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.
- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
فيديو قد يعجبك: