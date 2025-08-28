كارت جديد لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. ما مميزاته؟



كتب- محمد صلاح:

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، كارت جديد لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع لتسهيل عملية شحن العداد.

وذكرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض المميزات الخاصة بالكارت الجديد هي:

- سرعة عالية في نقل بيانات الشحن للعداد، إذ يضمن انتقال البيانات بين الكارت والعداد بسرعة ودقة.

- إمكانية الشحن من جميع فروع الشركة: الكارت متوافق بالكامل مع منظومة الشحن الموحد، مما يعني أنه يمكن شحنه بسهولة من أي فرع تابع لنطاق شركة التوزيع المتعاقد معها.

- دعم تقنية NFC المطورة: يسمح بالشحن من خلال الموبايل بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام خاصية الاتصال قريب المدى.

- التكامل مع جميع تطبيقات الشحن: الكارت يعمل مع مختلف التطبيقات الإلكترونية للشحن، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر وخيارات متنوعة لإعادة الشحن.

- أمان أعلى للبيانات: الكارت مزود بتقنيات تشفير حديثة تحمي بيانات المستهلك من أي تلاعب أو فقدان.

مميزات العداد مسبوق الدفع:

- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

- سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.