تشخيص مرض السكر من خلال التنفس في كيس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

12:36 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي يتطور وكل يوم يأتي بأمر جديدة، منها ما يخدم الأطباء في الأمر الطبية.

وأوضح شعبان، أنه بعد نجاح نقل قلب خنزير لإنسان وعاش لمدة شهرين، فلأول مرة نجحت تجربة زراعة رئة خنزير لمريض متوفى دماغيًا، وتحسن الوظائف الرئوية للإنسان.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الذكاء الاصطناعي توصل إلى أنه من غير شكشكة وفي دقائق معدودة يتم تشخيص مرض السكر من خلال التنفس في كيس.

وتابع: "نتمنى أن يصل هذا الاكتشاف لمصر قريبا، وذلك رحمة بالأطفال الصغار المصابين بالسكر أومصابين بالأمراض وعمل تحاليل طبية".

