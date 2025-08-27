كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور هشام عبد الله، استشاري جراحات السمنة والمناظير، تفاصيل حالة الطفلة روان، البالغة 9 سنوات، والتي أجرت عملية "تكميم معدة" وأثارت جدلاً واسعًا.

وأوضح في فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، أنها تعاني من سمنة مفرطة منذ طفولتها، وهو ما تسبب في تقوس الساقين وخشونة مبكرة في الركبة، حتى إن طبيب العظام أكد حاجتها إلى فقدان الوزن قبل إجراء جراحة لاستعدال العظام وتجنب تآكل المفصل.

وأضاف عبد الله أن والدة الطفلة لجأت إلى عدد كبير من أطباء الغدد الصماء دون جدوى، إذ جاءت جميع التحاليل طبيعية، مشيرًا إلى أن الطفلة خضعت لمحاولات متعددة للحمية الغذائية منذ سنوات لكنها لم تحقق أي نتيجة، ما جعل التدخل الجراحي الخيار الوحيد المتبقي.

وأكد استشاري جراحات السمنة أنه حصل على موافقة الأم قبل العملية، لافتًا إلى أن الفيديو المتداول لم يُنشر بغرض الدعاية أو التربح، وإنما بناءً على رغبة الطفلة نفسها التي اشترطت أن يتم تصوير تجربتها معه.

ماذا حدث؟

أثار فيديو متداول لطفلة (9 سنوات) أثناء تحضيرها لإجراء عملية "تكميم معدة" جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما أظهر المقطع خوفها من دخول غرفة العمليات، وسط تعليقات متباينة بين من اعتبر الأمر "جريمة طبية" لخطورة هذا النوع من الجراحات على الأطفال، وبين من دافع بحجة معاناتها من سمنة مفرطة قد تهدد حياتها بمضاعفات خطيرة في المستقبل.

وكشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء، عن اتخاذ عدد من الإجراءات حيال واقعة الفيديو المتداول لطفلة (9 سنوات) أثناء تحضيرها لإجراء عملية "تكميم معدة" والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم تشكيل لجنة علمية للتأكد من صحة التدخل الجراحي في هذا العمر.

وأوضح أنه سيتم استدعاء الطبيب المشرف على العملية الجراحية للتحقيق معه يوم الأحد المقبل.

