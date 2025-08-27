تفاصيل اكتشاف بئر بترول جديد بالصحراء الغربية

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت عبير الشربيني، المتحدثة باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الصحراء الغربية تُعد منطقة واعدة في مجال إنتاج البترول والغاز، مشيرة إلى أن البئر في منطقة امتياز «مليحة» هو أول بئر يُحفر بشكل أفقي لاستخراج كميات كبيرة من الغاز والبترول.

وقالت «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن أي إضافة إنتاجية جديدة تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، موضحة أن الغاز يساهم في توافر أسطوانات البوتاجاز، فيما يوجه البترول إلى البنزين والسيارات، مؤكدة أن نجاح التجربة سيمكن من تعميمها على جميع الشركات.

وأضافت أن تقنية الحفر الأفقي فعالة ولكنها مكلفة، لافتة إلى أنها استخدمت سابقًا ولكن لم تُطبق في الآبار الاستكشافية، مؤكدة أن استخدامها في مرحلة الاستكشاف يُعد خطوة مهمة ويعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة البترول أن المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصحراء الغربية يجدون فرصًا واعدة للبترول والغاز، مشيرة إلى نجاح منطقة امتياز «مليحة» في إنتاج الغاز عند عمق 11 ألف قدم، مؤكدة أن شركة «إيني» تُعد من أكبر الشركات المستثمرة في المنطقة، وأن جميع الشركات الناجحة مستعدة لضخ استثمارات جديدة بالصحراء الغربية، في ظل وجود احتياطي استكشافي للبئر يتجاوز خمسة ملايين برميل مكافئ.

