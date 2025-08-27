إعلان

تفاصيل اكتشاف بئر بترول جديد بالصحراء الغربية

10:07 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

المهندسة عبير الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت عبير الشربيني، المتحدثة باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الصحراء الغربية تُعد منطقة واعدة في مجال إنتاج البترول والغاز، مشيرة إلى أن البئر في منطقة امتياز «مليحة» هو أول بئر يُحفر بشكل أفقي لاستخراج كميات كبيرة من الغاز والبترول.

وقالت «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن أي إضافة إنتاجية جديدة تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، موضحة أن الغاز يساهم في توافر أسطوانات البوتاجاز، فيما يوجه البترول إلى البنزين والسيارات، مؤكدة أن نجاح التجربة سيمكن من تعميمها على جميع الشركات.

وأضافت أن تقنية الحفر الأفقي فعالة ولكنها مكلفة، لافتة إلى أنها استخدمت سابقًا ولكن لم تُطبق في الآبار الاستكشافية، مؤكدة أن استخدامها في مرحلة الاستكشاف يُعد خطوة مهمة ويعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة البترول أن المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالصحراء الغربية يجدون فرصًا واعدة للبترول والغاز، مشيرة إلى نجاح منطقة امتياز «مليحة» في إنتاج الغاز عند عمق 11 ألف قدم، مؤكدة أن شركة «إيني» تُعد من أكبر الشركات المستثمرة في المنطقة، وأن جميع الشركات الناجحة مستعدة لضخ استثمارات جديدة بالصحراء الغربية، في ظل وجود احتياطي استكشافي للبئر يتجاوز خمسة ملايين برميل مكافئ.

اقرأ أيضًا:

"رحلة شاقة وراء علبة دواء".. هل عادت أزمة النواقص مجددًا؟

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية

توجيه من محافظ الجيزة بشأن بائع الدهانات بإمبابة.. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبير الشربيني المتحدثة باسم وزارة البترول اكتشاف بئر بترول جديد بترول جديد بالصحراء الغربية برنامج على مسئوليتي منطقة امتياز مليحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟