ضم مصابين ومتوفين جدد لصندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إضافة 10 من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7 إبريل 1994 حتى 14 أغسطس 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

يأتي ذلك؛ في إطار حرص الدولة على تكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما وافق المجلس على إضافة 3 متوفين و3 مصابين من ضباط القوات المسلحة، المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، إلى الصندوق ذاته.

واتصالاً بذلك، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم 22 لسنة 2025، الخاص بضم مصابين معاملين بالمادة (31) من القانون المشار إليه إلى صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وذلك برفع نسبة العجز الخاصة بالرائد محمد علي محمد علي الجوهري من 35% إلى 80%، بناءً على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

