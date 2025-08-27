توضيح مهم من مدبولي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق اليوم على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن المادة 8 ستحدد إنشاء المنصة الإلكترونية والأهم ما هي المعايير التي سيتم ترتيب أولويات المستحقين فيها؟.

وأوضح أن المعايير كلها تقوم على الحالة المادية للمستأجرين، والأولوية دائمًا ستكون للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، والحالة الاجتماعية: المتزوج ومن يعول ولديه أسرة سيكون لديه أولوية، وسيكون هناك أولويات أخرى، والمعيار الثالث لكبار السن.

وأشار إلى أنه عند فتح المنصة، سنتلقى الطلبات لمدة 3 أشهر، وسنحدد من المستحق، وسنرتب الأولويات، ويتم الإعلان عن ذلك، والقرار يحدد آليات وفترة للتقديم.

وتابع:"في النهاية، سيكون لدينا رؤية واضحة من المستحقين وعددهم، والأهم الوحدات التي ستطرح لهؤلاء المستحقين بدءًا من الإيجار، مرورًا بالإيجار التمليكي، مرورًا بوحدات للإسكان الاجتماعي ونظام التمويل العقاري، حتى الوحدات فوق متوسطي الدخل التي من الممكن أن تطرح".

ونوه إلى أن المنصة ستكون جاهزة بدءًا من 1 أكتوبر المقبل لتفعيل الأمر.

