الفقي يكشف عن توقيت تراجع الدولار لأقل من 40 جنيهًا ومحددات الانخفاض

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن شروط ومحددات تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الحالي 2025- 2026، ليصل إلى أقل من 40 جنيهًا، حسب ما صرح به في وقت سابق.

وقال الفقي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الحالي يتوقف على عدة مستهدافات؛ أولها في ما يتعلق بالتغيرات الجيوسياسية، حيث إنه حال توقف حرب غزة وإنهاء أزمة البحر الأحمر وحل الأزمة السودانية والليبية، من المؤكد حدوث طفرة على العملة الدولارية في المصرف المصري .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فضلًا عن تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، والعمل على جذب السياحة، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي (الأجنبية والعربية) خلال العام الحالي، فمن المؤكد أنها ستعمل على انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.

واختتم الفقي حديثه مؤكدًا أن مؤشرات معدلات النمو خلال الفترة الحالية إيجابية ومبشرة بالنسبة إلى سعر صرف العملة الأجنبية.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر

"الإرسال عبر شبكة المجالس".. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا