كتب-محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026 في مجالات (التصوير – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي).

كما أعلنت المؤسسة فتح باب الاشتراك للجوائز الأول من سبتمبر القادم، على أن يتم تلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: من هنا

وتقدمت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء بأطيب الأمنيات لجميع الفنانين والمعماريين والباحثين المبدعين بالتوفيق ودوام النجاح والتميز.

