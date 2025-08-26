إعلان

شعبة الأدوية تطلب عقد اجتماع مع هيئة الدواء لمناقشة التحديات أمام الشركات

08:47 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي

كتب- أحمد جمعة:

تقدمت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الهيئة.

وقالت الشعبة، في خطاب موجه إلى الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إنها تتطلع إلى التنسيق المشترك لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وبحث سبل دعم دور الشركات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكدت الشعبة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات التعاون والتكامل مع هيئة الدواء، بما يضمن توفير الأدوية والمستحضرات للسوق المحلية، وتذليل العقبات أمام الصناعة الوطنية.

