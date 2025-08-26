رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" باعتبارها خارطة طريق لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، كما أنها تأتي فى إطار جهود الحكومة لتطوير رؤية اقتصادية جديدة طويلة الأجل، تسعى من خلالها لتوحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة، وعملها في الوقت الراهن، وبما يسهم فى مواصلة مسيرة وجهود الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات الاقتصادية المرجوة، ويعزز من أوجه الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن ما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السردية تضمنت مجموعة من المستهدفات الكمية، وذلك بما يعكس نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية إلى مجموعة من الأهداف الكمية، ويحقق المزيد من الأهداف المرجوة فيما يتعلق بمجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغير ذلك من المستهدفات.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه من المقرر إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي من خلال عقد عدد من الجلسات يديرها مجموعة من المتخصصين تتناول محاور السردية وأهدافها، كما يتم خلالها الاستماع والتعرف على مختلف الآراء والملاحظات حول السردية، وذلك سعياً لتضمين هذه المقترحات والملاحظات فى النسخة النهائية للسردية.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين

بيان حكومي مهم بشأن آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة