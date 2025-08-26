كتب - محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء أعمال رفع كفاءة 12 نفقًا بعدد من أحياء المحافظة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة داخل الأنفاق أسفل الطريق الدائري والمحاور الرئيسية، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى شملت الأنفاق الواقعة بأحياء الوراق والعجوزة والطالبية والعمرانية والهرم، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات داخل الأنفاق ومحيطها، بالتنسيق بين هيئة النظافة والتجميل والأحياء المعنية، إضافة إلى تمهيد وتجريد مسار الطريق.

وشملت الأعمال بحي الوراق أنفاق المسابك، والمعهد الديني، والخلايفة، وفي حي العجوزة نفق الطريق الأبيض، وفي حي الطالبية نفق الطيران، وفي حي العمرانية أنفاق المكرونة والفكهانية، أما في حي الهرم فقد شملت أنفاق الترابيع والكارتون ومدينة الرحمن وكعبيش وسلم حي الهرم.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع كفاءة جميع الأنفاق والمحاور بشكل دوري، بما يعزز تحسين الصورة البصرية والوجه الجمالي، فضلًا عن منع أي استغلال سلبي لتلك المواقع، مشيرًا إلى أن فرق النظافة ستواصل أعمالها اليومية لضمان استدامة الجهود وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.

وأضاف المحافظ أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية تعاون الأهالي مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما يتم إنجازه.