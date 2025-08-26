إعلان

بروتوكول بين "المالية" و"الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية" لتطوير كوادر الوزارة

01:17 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، توقيع بروتوكول تعاون، بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على الاستثمار في العنصر البشري، وتنمية الكوادر العاملة بالوزارة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء قدرات بشرية متميزة، تدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي ورؤية مصر ٢٠٣٠

يهدف البروتوكول، وفق بيان الوزارة اليوم، الذي وقعه أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، إلى تعزيز القدرات الإدارية والمهنية للعاملين، من خلال توفير منح جزئية للموظفين بالوزارة والمصالح والهيئات التابعة وأسرهم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، إضافة لتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد وزير المالية، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنمية رأس المال البشري والارتقاء بقدرات العاملين؛ بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري؛ باعتباره ركيزة أساسية في رؤية وأهداف الوزارة.

وأوضح رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية ستوظف خبراتها الأكاديمية والبحثية في مجالات التعليم لدعم وزارة المالية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.

وأكدت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عميق شكرها وامتنانها لوزير المالية وثقتها فى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على الموظفين بالوزارة والمصالح والجهات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.

