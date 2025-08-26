إعلان

بالصور.. اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن "نجاري أثاث"

01:13 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اختبارات جديدة للمرشحين (3)
  • عرض 4 صورة
    اختبارات جديدة للمرشحين (1)
  • عرض 4 صورة
    اختبارات جديدة للمرشحين (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، استمرار الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل بالأردن في مهنة نجار أثاث.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ونوهت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز ومزايا اجتماعية وصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختبارات جديدة اللمرشحين للعمل العمل بالأردن نجاري أثاث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها