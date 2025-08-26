بالصور.. اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن "نجاري أثاث"

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، استمرار الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل بالأردن في مهنة نجار أثاث.

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ونوهت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز ومزايا اجتماعية وصحية.