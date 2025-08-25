"صاحب لو بطلنا نحلم نموت".. من هو الإعلامي عاطف كامل بعد رحيله؟

كتب-عمرو صالح:

رحل عن عالمنا اليوم الإعلامي عاطف كامل بعد مسيرة طويلة بالعمل التلفزيوني بماسبيرو، وذلك على إثر سكتة قلبية تعرض لها .

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المذيع الراحل:

بدأ عاطف كامل في مجال الإعلام من بوابة الصحافة أولا، ثم رشحته الإعلامية سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو، وكان -لو بطلنا نحلم- أول برامج في مسيرته بالتليفزيون المصري، من فئة برامج التوك شو.

كما قدم البرامج الإخبارية، حيث قدم أول برنامج إخباري يومي بمفرده في ماسبيرو، وقدم كذلك برنامج صباح الخير يا مصر خلال فترة تولي الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام، ويعد كل من الإعلامي مفيد فوزي والإعلامية سهير الإتربي، أكثر من أثرا عليه في مشواره الإعلامي.

