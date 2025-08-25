كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين مع اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لبحث عدد من الملفات الصحية والسكانية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت "الألفي"، بالتطور الذي تشهده محافظة سوهاج، مؤكدة اهتمام القيادة التنفيذية بالمحافظة بالعنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وأكدت أن تحسين الخدمات الصحية ورفع وعي المواطنين يمثلان أولوية للدولة، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن في معدلات النمو والتنمية يبدأ من صعيد مصر، مع التركيز على صحة الأم والطفل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت نائب الوزير، أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات صحية متميزة ورفع الوعي المجتمعي كعامل رئيسي لإنجاح الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

كما شددت على أهمية إقرار قانون المسؤولية الطبية بما يضمن تنظيم المنظومة الصحية وحماية الأطباء وحقوق المرضى.

وتناول الاجتماع ملف الولادات القيصرية باعتباره أولوية قصوى، حيث أشارت الألفي إلى ضرورة خفض معدلاتها للنسب الطبيعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتة إلى أن الارتفاع في نسب هذه الولادات يكلف الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا وفق إحصاءات 2018، ويرتبط بمخاطر صحية مثل التقزم والتوحد، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي لدى الأمهات للحد من الظاهرة.

وأكدت "الألفي"، أهمية توسيع برامج التوعية الصحية في مجالات تعليم الإناث، مكافحة الزواج المبكر، وحماية الأطفال من الممارسات الضارة التي قد تؤثر على مستقبلهم الصحي والتعليمي.

من جانبه، أكد اللواء د. عبد الفتاح سراج، التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متكاملة وتطوير المنشآت الصحية، مع الحرص على تكافؤ الخدمات في جميع الوحدات الصحية بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية في سوهاج.

