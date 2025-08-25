إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات شرق قنا العملاقة -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إطلاق التيار بمحطة شرق قنا العملاقة جهد 220 ك.ف؛ لتبدأ المحطة في مد صعيد مصر بطاقة جديدة تُعزز التنمية وتدعم استقرار الشبكة القومية، في خطوة تُجسِّد توجهات الدولة، وتحت رعاية الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونوهت الشركة بأن المحطة تُعد صرحًا استراتيجيًّا للطاقة في جنوب مصر، تمثل نقطة ارتكاز محورية للشبكة الكهربائية وركيزة أساسية في خطط الدولة للربط القومي، ومن خلال ربط محطة شرق قنا بمحطات نجع حمادي الصناعية، وجنوب قنا، وسفاجا، وشرق سوهاج، وستتحول المحطة إلى محور رئيسي لدعم استقرار الشبكة، وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الأحمال؛ بما يخدم التنمية الصناعية والعمرانية بمحافظات جنوب الصعيد.

وتحقق ذلك الإنجاز بفضل قيادة ومتابعة كل من المهندس أسامة عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، ولي جيانفي المدير العام للشركة، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد صفائي العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية، والمهندس سيد فاروق رئيس منطقة مصر العليا.

وتتواصل أعمال المحطة وفق خطة تشغيل مرحلية مدروسة؛ بحيث يشمل تشغيل جهد 500 ك.ف في المرحلة المقبلة، ليضاعف من قدرة المحطة على دعم الشبكة القومية وتعزيز استقرارها في جنوب مصر.

وتواصل شركة XD||EGEMAC بهذا الإنجاز، كتابة تاريخها مع مشروعات مصر القومية؛ حيث تتحول محطة شرق قنا إلى حصن استراتيجي للطاقة يدعم التوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، ويؤمِّن مستقبل الكهرباء للأجيال االمقبلة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة

موعد انتهاء الصيف فلكيًّا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي

"خرجوا بناء على طلبهم".. مصدر بمستشفى الشيخ زايد يكشف حالة وزير الكهرباء وأفراد الحراسة