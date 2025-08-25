إعلان

تحسن حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة ورياح واضطراب ملاحة

01:40 م الإثنين 25 أغسطس 2025

طقس القاهرة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد اليوم انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم في الظل 35 درجة.

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء والتي تعمل على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى وجود اضطراب ملاحة بحرية على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) وارتفاع الأمواج من (2-3م)، بجانب اضطراب ملاحة بحرية على بعض من سواحل خليج السويس وارتفاع الأمواج من (2-3م).

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس أخبار الطقس
