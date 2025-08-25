كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، عن عقد اجتماع مع وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى قيادات من كلا الجانبين.

ناقش الاجتماع مقترح الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية بهدف تطوير المباني التراثية المملوكة للأوقاف.

وأكد المهندس خالد صديق، أن الهدف من هذه الشراكة هو الحفاظ على الأصول العقارية والتراثية التابعة للأوقاف مع تطويرها لتكون ذات دور اقتصادي وسياحي مميز يعيد الحيوية للقاهرة الإسلامية. كما أشار إلى مناقشة تطوير وتنمية منطقة تل الحدادين بمدينة طنطا في محافظة الغربية ضمن مشروعات الصندوق، مع التركيز على تنمية المحافظات والمدن الكبرى.

كما أكد صديق أن هذه الشراكة تسعى إلى خلق نموذج تنموي متكامل يوازن بين الحفاظ على التراث وتحفيز التنمية الاقتصادية، مع ضمان مشاركة عادلة وشفافة لجميع الأطراف تحت إشراف الدولة.

