طقس اليوم الاثنين.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن معظم أنحاء البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ورطب ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين، فضلًا عن ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط زخات خفيفة من المطر.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والذي من شأنه أن يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا وعلى فترات متقطعة خلال اليوم، مما يخفف من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض شواطئ البحر المتوسط من مطروح إلى بلطيم، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، إضافة إلى اضطراب مماثل بخليج السويس في البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 25.

السواحل الشمالية: العظمى بين 31 و 34، والصغرى بين 23 و 25.

جنوب سيناء: العظمى 39، الصغرى 29.

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 42، الصغرى 30.