حسام بدراوي يكشف عن موقفه من نظام البكالوريا الجديد

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن رؤية مصر 2030 للتعليم ترتكز على خمسة محاور أساسية، أبرزها توفير التعليم بجودة عالية دون تمييز.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الجودة المطلوبة لم تتحقق بالشكل المنشود، حيث كان من المفترض اعتماد جميع المدارس خلال 5 سنوات، لكن لم يُنجز سوى 20% منها على مدار 20 عامًا.

وأضاف بدراوي أن إدارة التعليم في مصر تعاني من المركزية المفرطة، مؤكدًا أن وزارة واحدة لا يمكنها إدارة 60 ألف مدرسة بكفاءة.

وأشار إلى أن اللامركزية في حوكمة التعليم هي أحد أركان الرؤية، لكنها لم تُطبق بعد، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد المفكر السياسي أن الذكاء الاصطناعي يُعد ركيزة أساسية في الرؤية، حيث يجب أن يصبح الجميع، من الدولة إلى الطالب والمعلم، جزءًا من منظومة رقمية متكاملة.

وتابع الدكتور حسام بدراوي، إن توزيع التابلت على الطلاب لا يكفي لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على ضرورة تكامل التحول الرقمي في التعليم.

وأشار بدراوي إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في التعليم خلال فترة الوزير السابق طارق شوقي، لكنه لم يصل إلى مستوى الرؤية المتكاملة.

وأكد أنه يدعم فكرة البكالوريا لتقليل عدد المواد قبل الجامعة، لكنه عارض إدراج التربية الدينية فيها، معتبرًا أن الدين يجب أن يُغرس في الأسرة والمراحل التعليمية الأولى، وليس كشرط لدخول كليات مثل الهندسة أو الطب.