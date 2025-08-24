إعلان

الجيزة: تنسيق بين الأحياء وشرطة المرافق لإزالة المباني المخالفة بالقطاع الجنوبي للهرم

09:43 م الأحد 24 أغسطس 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في استكمال أعمال إزالة المباني المخالفة بشارع سلطان خطاب المتفرع من شارع اللبيني وشارع مسجد التوحيد بالقطاع الجنوبي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء.

قرارات إزالة بحزم واسترداد هيبة الدولة

أشرف المحافظ ميدانيًا على أعمال الإزالة الجارية للعقارين رقمي 187 ص و20 ع، موجهًا بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل حازم، مع استرداد هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في مواجهة جميع أشكال مخالفات البناء والتعديات، مشددًا على أن هذه الجهود تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري، وردع المخالفين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم إزالة المباني المخالفة مخالفات البناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس