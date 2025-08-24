كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في استكمال أعمال إزالة المباني المخالفة بشارع سلطان خطاب المتفرع من شارع اللبيني وشارع مسجد التوحيد بالقطاع الجنوبي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء.

قرارات إزالة بحزم واسترداد هيبة الدولة

أشرف المحافظ ميدانيًا على أعمال الإزالة الجارية للعقارين رقمي 187 ص و20 ع، موجهًا بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل حازم، مع استرداد هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في مواجهة جميع أشكال مخالفات البناء والتعديات، مشددًا على أن هذه الجهود تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري، وردع المخالفين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين.