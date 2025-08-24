هجوم غير مبرر.. عمرو موسى يحسم الجدلَ بشأن تصريحاته عن جمال عبد الناصر

كتب- عمرو صالح:

كشف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن تفاصيل التصريحات المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عبر فيها عن رأيه تجاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ حيث قال إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ديكتاتوريًّا، وارتكب أخطاء ضخمة للغاية رغم محاولاته انتهاج أمور جيدة في سياساته".

وقال موسى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن التصريحات المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت جزءًا من أحد الحوارات التليفزيونية له منذ عام تقريبًا، مؤكدًا أنها لم تكن خلال الفترة الحالية.

وأعرب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن استنكاره تجاه المهاجمين له، قائلًا إنه هجوم غير مبرر، مشيرًا إلى أن آراءه واضحة تجاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويظهر ذلك في كل كتاباته ولقاءاته الصحفية.

كانت تصريحات عمرو موسى، والتي عبر فيها عن رأيه تجاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا من محبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

