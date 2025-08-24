السكة الحديد تُسيّر القطار السابع لعودة السودانيين إلى وطنهم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل الرحلة السابعة ضمن مبادرة تسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين.

وانطلقت الرحلة عبر القطار رقم (1940) من محطة القاهرة في الساعة 11:00 صباح اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وعلى متنه مئات الأسر السودانية، متوجهًا إلى ميناء السد العالي النهري ليصل في تمام الساعة 23:30 مساءً، حيث يستكمل الركاب رحلتهم إلى الأراضي السودانية.

ويعود القطار نفسه برقم (1945) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 20:20 مساء الاثنين 25 أغسطس لخدمة جمهور الركاب.

وأكدت الهيئة أنها قامت بتسيير رحلات إضافية استجابة للإقبال المتزايد من الأشقاء الراغبين في العودة، في إطار مبادرة تعكس التضامن والتعاون الإنساني بين الشعبين الشقيقين.

كما جرى دعم القطارات بعربات إضافية لنقل الأمتعة والمتعلقات، وتخصيص أطقم مدربة لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن خالص شكرهم وامتنانهم لمصر قيادةً وشعبًا على ما قدمته لهم من رعاية واهتمام طوال فترة إقامتهم، مؤكدين أن مصر كانت وستظل دائمًا وطنًا ثانيًا وسندًا قويًا لهم في أوقات الشدائد.

كما أشادوا بجهود اللجنة المنظمة للمبادرة والتنسيق المستمر مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوفير رحلة آمنة ومريحة.

جدير بالذكر أنه مع انطلاق القطار السابع، بلغ إجمالي من تم نقلهم حتى الآن نحو 6668 راكبًا من الأشقاء السودانيين، في إطار حرص مصر الدائم على توفير كل التسهيلات والخدمات اللازمة، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عند هذه الحالات تُحل الهيئات الشبابية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

اليوم.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير