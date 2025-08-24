كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى دولة الكويت، وذلك قبل تسلمه رسميًا مهام منصبه الجديد خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، قدم الوزير جبران التهنئة إلى السفير أبو الوفا بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المرتبطة بقطاع العمل، بما يحقق الفائدة للعمالة المصرية بالكويت ويسهم في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت.

وتطرق وزير العمل خلال المناقشات إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على إعداد الكوادر بمهارات متقدمة وبمعايير دولية، مع توفير فرص عمل تتناسب مع مختلف التخصصات والمهن المطلوبة.

وشهد اللقاء حضور رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، التي أكدت على استمرار التنسيق بين الجانبين لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.