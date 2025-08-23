كتب- محمد شاكر:

يستقبل قصر ثقافة روض الفرج، غدا الأحد، عرضين مسرحيين جديدين، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، الذي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

يقدم العرض الأول في الثانية عشرة ظهرا بعنوان "رحلة إلى كوكب السلام" لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف منتصر ثابت، وإخراج إبراهيم جوصم.

وتدور أحداثه حول أربعة طلاب يفاجئون بهبوط مركبة تحمل كائنات فضائية تقرر أن تصطحبهم في رحلة لإنقاذ كوكب الأرض، بعد أن أطلقت الطبيعة نداء استغاثة بسبب ما لحق بها من أضرار، ليواجه الطلاب الكثير من التحديات.

أما العرض الثاني يقدم في الثامنة مساءً، بعنوان "الطائر الأزرق" لفرقة شرائح قصر ثقافة الطفل بدمياط، عن نص الكاتب البلجيكي موريس ميترلينك، وترجمة يحيى حقى، وإخراج كريم خليل.

وتدور أحداثه حول رحلة البحث عن الطائر الأزرق الذي يرمز إلى السعادة، وتحمل المغامرة الكثير من الدلالات الإنسانية، فتكتشف الشخصيات أن السعادة لا تكمن في الغاية النهائية، بل في الرحلة نفسها وما تحمله من دروس وخبرات، للتأكيد على فكرة أن ما نبحث عنه أحيانا يكون أمامنا، لكننا لا ندركه.

ويشارك في المهرجان 21 عرضا مسرحيا، منها 9 عروض لنوادي مسرح الطفل، و12 عرضا لشرائح مسرح الطفل.

وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بعروض النوادي من: الشاعر د. مسعود شومان، الفنانة وفاء الحكيم، د. سمر السعيد، د. وائل عوض، ومهندس الديكور محمد هاشم.

وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بعروض الشرائح من د وليد الشهاوي، د. حسام محسب، د. محمد حسانين، د. أسامة محمد علي، ونجلاء علام.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى الرئيس التنفيذي للمهرجان، والإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن مدير المهرجان، وبالتعاون مع الأقاليم الثقافية الستة التابعة للهيئة، وتقدم جميع العروض بالمجان على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ويأتي المهرجان الختامي كتتويج لعام كامل من العمل والإبداع داخل الأقاليم الثقافية، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على ترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟