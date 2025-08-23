كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن حادث غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي، يعكس أهمية الالتزام بإرشادات السلامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة.

وأضاف أن الشاطئ كان يشهد رياحًا قوية جدًا، وكانت الراية الحمراء مرفوعة لتحذير مرتادي الشاطئ من النزول إلى البحر.

وأشار إلى أن الحادث بدأ عندما نزلت فتاتان إلى المياه وبدأتا في الغرق، مما دفع آخرين لمحاولة إنقاذهما، لكن ذلك أدى إلى تفاقم المأساة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن السلطات تتابع على مدار الساعة الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن إرشادات السلامة تُعمم بانتظام على جميع شواطئ الإسكندرية لحماية المواطنين، وأكد أن الالتزام بهذه التعليمات يُعد ضرورة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، داعيًا مرتادي الشواطئ إلى توخي الحذر والتقيد بالتحذيرات المعلنة.