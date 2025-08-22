خبير اقتصادي يوضح أبعاد مشاركة مصر في مؤتمر "تيكاد 9" باليابان

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة مصر في مؤتمر "تيكاد 9" بطوكيو تعكس دورها الريادي في دعم التنمية الأفريقية.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن تمثيل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر يبرز مكانة مصر كجسر استراتيجي يربط اليابان بإفريقيا، مؤكدًا أن هذا الحدث يعزز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا لحل تحديات القارة.

وأضاف الشوادفي أن مصر، بفضل خبرتها في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، أصبحت مركزًا جاذبًا للاستثمارات اليابانية.

وأشار الشوادفي إلى أن اليابان تسعى لتعزيز وجودها في إفريقيا كمنافس قوي للصين وأمريكا، مما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًا لتوسيع الاستثمارات في القارة، خاصة من خلال إنشاء صناعات محلية ومناطق لوجستية تدعم إعادة التصدير وتقليل الواردات.

وأكد الشوادفي أن الدولة المصرية استثمرت بقوة في بناء بنية تحتية متطورة خلال العقد الماضي، بما يشمل الطرق والطاقة المتجددة والجامعات التكنولوجية.

وتابع: أن هذه المعطيات، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج والتسهيلات الجمركية والضريبية، تجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الشوادفي إلى أن مصر تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال تحالفات مع كيانات اقتصادية عالمية مثل اليابان والأمم المتحدة.

وأكد الشوادفي أن هذه الشراكات ستدعم تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي قائم على المعرفة، مع التركيز على توطين الصناعات وتصدير المنتجات إلى إفريقيا والدول العربية.

