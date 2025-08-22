كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي السبت والأحد ارتفاع بقيم درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الاثنين تشهد البلاد انخفاض ملحوظ على كافة الأنحاء بقيم درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات مئوية .

وأشارت الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

