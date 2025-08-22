إعلان

التحقيق في واقعة اعتداء موظف إشغالات على بائع بطاطا بالدقي.. مصدر بالجيزة يكشف التفاصيل كاملة

08:21 م الجمعة 22 أغسطس 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء موظف إشغالات بحي الدقي على بائع بطاطا متجول، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوثق تفاصيل الحادثة.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم معاقبة مراقب الحي إذا ثبت خطؤه، موضحًا أن التحقيق سيشمل جميع أطراف الواقعة، وفي حال تبين أن الخطأ من جانب البائع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحرير محضر بالواقعة، مؤكدًا أن وقوف بائع البطاطا غير قانوني ويمارس نشاطه من دون تصريح رسمي، وهو ما يعد مخالفة للوائح المنظمة.

وكان مقطع الفيديو المتداول قد أظهر مشادة بين موظف الإشغالات والبائع، أثناء محاولة سحب عربة البطاطا من أحد شوارع الحي.

وأظهر الفيديو لحظة توسل البائع لعدم سحب مصدر رزقه الوحيد، إلا أن الموظف أصر على تنفيذ قراره، قبل أن يوجه ضربة بالكوع إلى صدر البائع، وسط استنجاد الأخير بالمارة.

