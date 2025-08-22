تتجاوز المعدلات الطبيعية.. موجة حارة جديدة تبدأ غدا والأرصاد تحذر

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وحذرت "غانم"، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة السبت والأحد المقبلين، موضحة أن الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لمصراوي، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تُسجّل المحسوسة ما بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المقاسة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تصل على السواحل الشمالية إلى 90 – 95%، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 – 85%.

وأوضحت أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانًا يساعد على تلطيف الطقس.

ولفتت عضو الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).

وبينت أن الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس تشهد اضطرابًا يتراوح معه ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يسجل البحر المتوسط ارتفاعًا للأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وتابعت أن الشبورة المائية ستتكون فجرًا وفي ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لظهور سحب يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.

وأشارت "غانم" إلى وجود فرص لسقوط أمطار رعدية على مدينتي حلايب وشلاتين.

