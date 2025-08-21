إعلان

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية

07:53 م الخميس 21 أغسطس 2025

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.

وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس السيسي إلى السعودية، معرباً عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة، ومؤكداً حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل.

كما ثمّن ولي العهد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الإستراتيجية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس عبّر لسمو الأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعباً، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.

