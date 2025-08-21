اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية في قانون الرياضة الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الرياضية وضبط إدارة الموارد المالية للهيئات الرياضية.

وفق المادة (36)، تختص اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية داخل مصر، وتعزيزها وحمايتها، وتمثيل الدولة في الدورات الأولمبية والدولية والقارية والإقليمية، سواء أُقيمت داخل البلاد أو خارجها، وتنظيم هذه الفعاليات داخل مصر طبقًا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

كما تمنح اللجنة الحق في تشكيل وقيادة الوفود والفرق المشاركة في تلك الدورات، واتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية، مع مراعاة المستوى الرياضي وقدوة الرياضيين للشباب.

وتشمل اختصاصاتها الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة والتأكد من قيامها بدورها وفق الميثاق الأولمبي، والمشاركة مع الاتحادات في وضع برامج النشاط الأولمبي والإقليمي.

ويحظر القانون على أي هيئة رياضية استخدام اسم اللجنة الأولمبية، مع التزام اللجنة باستخدام الشارات الأولمبية المعترف بها وفق الميثاق الأولمبي.

وفي سياق التدريب الرياضي، تنص المادة (39) بند (3) على أن اللجنة تشارك في وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون التدريب في مصر، بالتعاون مع الجهات الرياضية المعنية، بهدف تطوير الأداء الرياضي ورفع كفاءة اللاعبين والمدربين.

