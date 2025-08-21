"العمل" تتابع ملف تقنين أوضاع 26 عاملًا مصريًا في إيطاليا

كتب- محمد أبو بكر:

تابعت وزارة العمل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تقنين أوضاع 26 عاملًا مصريًا في إيطاليا، نتيجة عدم قيام صاحب العمل المصري باستكمال إجراءات الإقامة وعقود العمل الخاصة بهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، وحرصًا على رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج.

وأشار البيان، إلى أن الملحق العمالي المصري بإيطاليا، سعيد حجازي، عقد اجتماعًا عاجلًا مع الأطراف المعنية لبحث سبل وآليات حل المشكلة، سواء من خلال الإجراءات القانونية أو التسوية الودية، لضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة لهم.

وأكدت الوزارة، أنها لن تدخر جهداً في متابعة القضية مع الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى حل يضمن حقوق هؤلاء العمال، والتعامل مع أي تحديات تواجه العمالة المصرية بالخارج بطريقة قانونية ومنظمة.

