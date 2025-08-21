كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن جهود كبيرة يتم بذلها حاليًا بين مصر والأردن لحسم اختيار استشاري عالمي لإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بإنشاء خط ربط كهربائي بقدرة 2000 ميجاوات من خلال كابل بحري بخليج العقبة.

وبحسب المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، فإن مصر نجحت في الحصول على تمويل من قبل الصندوق العربي للإنماء والتنمية لإجراء دراسات الجدوى من قبل أحد المكاتب الاستشارية العالمية بعد التنسيق مع الجانب الأردني، ومن المرتقب تنفيذ ذلك في مدة تستغرق 6 أشهر.

وأكد أن مدة تنفيذ الكابل البحري الجديد تستغرق من عامين حتى عامين ونصف بعد انتهاء دراسات الجدوى بالكامل، خاصة أن الخط الجديد سيكون بجوار الخط القائم حاليًا البالغ 550 ميجاوات.

وأشار إلى أن المناقصة سيتم طرحها أمام المكاتب الاستشارية الدولية قبل نهاية العام الجاري بالتنسيق الكامل مع الجانب الأردني، حيث يُنتظر الانتهاء قريبًا من إعداد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ خطة لزيادة القدرة 3 مرات على مرحلتين، مقارنةً بالسعة الحالية البالغة 500 ميجاوات، والتي يتم تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999.

وتسعى مصر، في الوقت ذاته، إلى تعزيز قدرات الربط مع دول الجوار، حيث تنفّذ مشروعًا للربط مع السعودية بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاوات على مرحلتين، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات خلال صيف 2025.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟





حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد





اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد





قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير



