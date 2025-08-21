بعد تحذير الصحة.. هذه الفئات يحظر تناولها لـ"الشعرية سريعة التحضير"

كتب- أحمد جمعة:

حذّرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الفئات من تناول الشعرية المصنعة سريعة التحضير.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الشعرية المصنعة سريعة التحضير مصرح بها من قبل هيئات الغذاء والدواء في العديد من الدول، مما يعني أنها آمنة بشكل عام عند تناولها باعتدال.

ومع ذلك، لا تعتبر خيارًا صحيًا بسبب نقصها الغذائي والإفراط في استهلاكها قد يسبب مخاطر صحية بسبب الصوديوم العالي، والدهون غير الصحية، وقلة العناصر الغذائية، وفق "عبدالغفار".

وأضاف أنه ينصح بتناولها كوجبة خفيفة نادرة، مع إضافة مكونات صحية، وتجنبها تماما للأطفال الصغار، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

وأوضح عبد الغفار أن الرقابة على الغذاء في مصر تخضع لإجراءات صارمة تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين من أي منتجات ضارة أو غير مطابقة للمواصفات الوطنية والمعايير الدولية.

