وزير الإسكان يتابع تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعته المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تضم نحو 105 آلاف وحدة سكنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات لمستحقيها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وفي هذا السياق، استقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وفدًا من وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية وعدد من أجهزة المدن، حيث تم تفقد مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بالمدينة ومراجعة سير العمل به.

وأوضح عبد المقصود أن المدينة تشهد طفرة عمرانية كبرى نتيجة حجم المشروعات المتنوعة الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أنه إلى جانب الوحدات الجاري تنفيذها، يتم تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع ديارنا، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية.

كما قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الإسكان، بجولة ميدانية شملت متابعة أعمال الهيكل الخرساني والتشطيبات الداخلية والخارجية ومراجعة التصميمات والواجهات، بهدف ضمان جودة التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتوفير سكن ملائم وعصري لجميع المواطنين بمستويات مختلفة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة، مع الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.

وشارك في الجولة عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينهم المهندسة هبة فوزي من الإدارة المركزية للإنشاءات، والمهندس أسامة عبدالسلام، إضافة إلى مديري إدارات التنفيذ بأجهزة مدن السادات، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، برج العرب، بدر، والعاشر من رمضان.

