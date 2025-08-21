

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إحدى أبرز الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة "تيك توك" لتكون الشريك الرقمي الرسمي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم قصة مصر الحضارية للعالم من خلال أدوات تفاعلية مبتكرة على منصة تيك توك، التي يتابعها أكثر من مليار مستخدم عالميًا.

وستسهم المبادرة في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية بارزة، مع تسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية عبر فعاليات رقمية إبداعية.

شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بينهم طارق مخلوف العضو المنتدب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المتحف المصري الكبير والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

كما حضر من جانب "تيك توك" ماريا كون نائب رئيس السياسات العامة للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووائل عزت المدير الإقليمي للسياسات العامة بمصر وشمال أفريقيا، وداليا سيف المدير الإقليمي للشراكات لـ TikTok LIVE.

وأكد طارق مخلوف، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الشركة لتعزيز مكانة مصر عالميًا، موضحًا أن التعاون مع "تيك توك" يدعم الشركاء الاستراتيجيين للحدث، من بينهم: "مصر للطيران، مجموعة طلعت مصطفى، حديد عز، حسن علام القابضة، البنك الأهلي المصري، مجموعة منصور، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية".

وتشمل المبادرات المرتبطة بالشراكة بث حفل الافتتاح عالميًا عبر TikTok LIVE، وإطلاق أدوات تفاعلية مثل فلاتر رقمية وهدايا افتراضية مستوحاة من التراث المصري "الجعران الفرعوني – الأهرامات – رمسيس".

كما سيتم تصميم قوالب CapCut خاصة بالمتحف لتشجيع صناع المحتوى على إنتاج فيديوهات تحاكي عراقة مصر بأسلوب عصري.

وتستضيف "تيك توك" فعالية "ليلة في المتحف" إذ يزور صناع محتوى عالميون المتحف بعد ساعات العمل، بصحبة مرشدين متخصصين، لبث تجربتهم مباشرة لملايين المتابعين حول العالم، ما يعزز من الترويج الرقمي لمصر.

وأشارت "تيك توك" إلى أن TikTok LIVE أصبح رافدًا اقتصاديًا مؤثرًا، إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 100 مليون مبدع قاموا بالبث المباشر عام 2024، مع توقع وصول حجم سوق البث المباشر عالميًا إلى 17.8 مليار دولار بحلول 2030.

وأكدت المنصة التزامها بتوفير تجربة رقمية مسؤولة عبر أكثر من 10 أدوات أمان قابلة للتخصيص، مع وضع شرط حد أدنى للعمر 18 عامًا للبث أو الإهداء.

يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير ضمن توجه مصر لدمج التكنولوجيا بالترويج السياحي والثقافي، وقد شهد الإعلان الرقمي عن الافتتاح تفاعلًا ضخمًا محليًا وعالميًا.

وتوّجت هذه الجهود بتصنيف مصر في المركز الأول عالميًا بقائمة أغنى الدول تاريخيًا وفق تصنيف US News لعام 2025.