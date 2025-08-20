كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأن سعر صرف الدولار خلال العام المالي الحالي 2025|2026 .

وقال الفقي خلال تصريحاته لمصراوي إنه من المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعا خلال العام المالي الحالي خاصة في ظل النمو الذي تشهده مصادر العملة الصعبة المتمثلة في السياحة والصادرات السلعية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين بالخارج والتنمية الشاملة التي تشهدها منطقة قناة السويس، موضحا أن تلك المحددات ستسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية وستحدث زيادة منها بالأسواق مما يترتب عليها انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح الفقي أن حساب سعر الصرف في أي دولة، يتوقف على أمرين، الأول، من خلال العرض والطلب، والثاني عبر قياس السعر الفعلي الحقيقي للعملة وهو مؤشر يقيس مدى قوة اقتصاد الدولة بوجه عام، ويربط سعر العملة المحلية بسعر عملات أكبر 18 شريكا تجاريا للدولة.

وأشار الفقي إلى أن الدين الخارجي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية لازمه تحسن في التصنيف الائتماني الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية بشأن العملة الدولارية.

