في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات

07:04 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

العدادات مسبقة الدفع

كتب - محمد صلاح

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، توقف مؤقت في خدمة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن أعمال التحديثات الدورية التي تقوم بها الشركة على أنظمة الشحن.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن خدمة الشحن لن تكون متاحة للمشتركين في محافظات الغربية، المنوفية، والقليوبية بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وحتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

وأكدت أن هذا التوقف يأتي في إطار جهودها لتطوير وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، داعية جميع المشتركين إلى اتخاذ التدابير اللازمة وشحن كروت العدادات مسبقًا قبل موعد التوقف لتجنب أي انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي.

واختتمت الشركة بيانها بالاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف المؤقت، شاكرة تفهم المواطنين وتعاونهم.

