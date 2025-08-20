السكة الحديد: تسيير القطار السادس لتسهيل عودة السودانيين- صور

كتب- محمد نصار:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، القطار السادس المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وتوفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للأشقاء السودانيين العائدين طوعية إلى دولة السودان الشقيق.

وانطلق صباح اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 القطار رقم (1940) من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان وعلى متنه المئآت من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات اللوجستية والإنسانية وأوجه الرعاية خاصة بكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا بما يضمن رحلة كريمة للأشقاء السودانيين.

من حانبهم، أعرب المواطنين السوانيين عن تقديرهم العميق لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدين بالدعم الكامل والتنظيم الجيد الذي لا يقتصر على تسيير رحلات العودة، وانما يعكس مكانة الدولة المصرية ودورها التاريخي كركيزة للاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة، مؤكدين أن مصر ستظل دائمًا سندًا وداعمًا لأشقائها في مواجهة الأزمات والتحديات.

وهذا ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 23:10 من مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته برقم (1945) – درجة ثالثة مكيفة – من محطة أسوان في الساعة 20:30 من مساء غدا الخميس 21 أغسطس ، ليصل إلى القاهرة في 9:25 من صباح اليوم التالي.

جدير بالذكر انه بانطلاق القطار السادس يكون قد تم نقل عدد 5728 راكب من الأشقاء السودانيين عبر القطارات الستة التي قامت بستييرها هيئة السكة الحديد حتى الآن في إطار تسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين (بواقع 940 راكبا لكل قطار من القطارات الخمسة الأولى و1028 راكبا في القطار السادس).

