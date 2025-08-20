إعلان

خلل تقني مفاجئ.. اعتذار رسمي لجمهور القناة الأولى بسبب "نشرة السادسة"

04:41 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الإعلامية نائلة فاروق

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، إنه احترامًا من القناة الأولى لجمهورها الكريم، تود أن توضح أن تأخير إذاعة "نشرة السادسة" أمس ٢٠٢٥/٨/١٩، لمدة 15 دقيقة، كان بسبب خلل تقني مفاجئ في نظام التشغيل الأساسي والاحتياطي بالاستوديو.

ونوهت فاروق بأن ذلك جاء قبل بث النشرة بنحو ٤ دقائق فقط؛ وأنه على الفور تدخل الطاقم الهندسي والفني لحل المشكلة التقنية لبث النشرة في موعدها وبنفس مستوى الجودة الفنية الذي اعتاده المشاهد.

وتابعت رئيس التليفزيون المصري: وتؤكد القناة الأولى تقديرها لملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها، وأن طاقمها يبذل أقصى طاقته ليكون دومًا عند المستوى الذي اعتاده المشاهد.

وأضافت فاروق: "نحن في القناة الأولى نضع جمهورنا الكريم داخل مصر وخارجها في مقدمة أولوياتنا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على ثقتهم الغالية، والحرص على تقديم الخدمة الإعلامية بأعلى مستويات المهنية والجودة".

وأكدت فاروق تقديرها الكبير لملايين المشاهدين، منوهةً بأن فرق العمل تبذل كل طاقتها ليظل أداء القناة الأولى عند مستوى توقعات جمهورها.

الإعلامية نائلة فاروق نشرة السادسة رئيس التليفزيون المصري
