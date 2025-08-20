إعلان

"التنظيم والإدارة" يوضح آليات معالجة التكدس وسد العجز الوظيفي

04:10 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

كتب- محمد سامي:

قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يتبنى منهجًا متوازنًا في إدارة الموارد البشرية بالدولة؛ من خلال معالجة ظاهرة التكدس في بعض الجهات الحكومية، مقابل وجود عجز واضح في جهات أخرى تحتاج إلى دعم بالكوادر.

وأوضح نبيل أن الجهاز يتيح آليات مرنة لتغطية الاحتياجات؛ من بينها إتاحة التعاقدات وفق الضوابط المقررة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة، فضلًا عن استغلال ما يتيحه القانون من إمكانية انتداب الموظف لمدة أربع سنوات، ثم نقله بصفة دائمة إلى الجهة المستفيدة في حال استمرار الحاجة إليه.

وشدد رئيس الجهاز على أن هذه السياسات تعكس توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، وتحقيق العدالة في توزيع العاملين بين مختلف الجهات؛ بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

